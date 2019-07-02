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    На Дніпропетровщині прогримів вибух: постраждало шестеро дітей

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    Вибух стався ввечері 1 липня на дитячому майданчику у селі Пашена Балка Дніпровського району - На Дніпропетровщині прогримів вибух: постраждало шестеро дітей
    Вибух стався ввечері 1 липня на дитячому майданчику у селі Пашена Балка Дніпровського району
    Фото: Нацполіція

    Попередньо встановлено, що під час гри дітей з невідомим предметом він вибухнув

    На Дніпропетровщині поліція встановлює обставини вибуху невстановленого предмета, внаслідок якого постраждали шестеро дітей.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

    Подія сталася 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику у селі Пашена Балка Дніпровського району. Попередньо встановлено, що під час гри з невідомим предметом він вибухнув. Поранення отримали шість дітей віком від чотирьох до 16 років. Одна дитина перебуває у тяжкому стані.

    Зараз на місці вибуху працює слідчо-оперативна група Дніпровського районного відділення поліції та вибухотехніки. Медики надають допомогу постраждалим дітям.

    desk1_01.

    Розслідування даного факту ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

    Раніше вибух газу на Закарпатті розтрощив будинок, травмовано двох людей.

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