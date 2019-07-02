На Дніпропетровщині прогримів вибух: постраждало шестеро дітей
Попередньо встановлено, що під час гри дітей з невідомим предметом він вибухнув
На Дніпропетровщині поліція встановлює обставини вибуху невстановленого предмета, внаслідок якого постраждали шестеро дітей.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Подія сталася 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику у селі Пашена Балка Дніпровського району. Попередньо встановлено, що під час гри з невідомим предметом він вибухнув. Поранення отримали шість дітей віком від чотирьох до 16 років. Одна дитина перебуває у тяжкому стані.
Зараз на місці вибуху працює слідчо-оперативна група Дніпровського районного відділення поліції та вибухотехніки. Медики надають допомогу постраждалим дітям.
Розслідування даного факту ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).
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