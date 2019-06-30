  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вибух газу на Закарпатті розтрощив будинок, травмовано двох людей

    • Розсилка
    Вибух газу на Закарпатті розтрощив будинок, травмовано двох людей
    Фото: zk.dsns.gov.ua

    Вибух, ймовірно, спричинений витоком газу з системи ГБО автомобіля «Москвич», що знаходився в гаражному приміщенні будинку

    На Закарпатті вибух газоповітряної суміші пошкодив житловий будинок, двоє людей травмовані.

    Про це повідомляє У ДСНС України у Закарпатській області.

    «Вранці 30 червня у с. Неліпино Свалявського району вибух газоповітряної суміші пошкодив житловий будинок. Двоє людей травмовано», - зазначається у повідомленні.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Вибух газу на Закарпатті розтрощив будинок, травмовано двох людей
    Вибух газу на Закарпатті розтрощив будинок, травмовано двох людей
    Вибух газу на Закарпатті розтрощив будинок, травмовано двох людей

    За інформацією рятувальників, у власника помешкання діагностовано опікові травми 1-3 ступеню важкості на площі 35% тіла. У його дворічного онука - забій лобової кістки та розсічення шкіри над бровою.

    Постраждалих каретами екстреної медичної допомоги госпіталізовано до лікувального закладу. Вибух, ймовірно, спричинений витоком газу з системи ГБО автомобіля «Москвич», що знаходився в гаражному приміщенні будинку.

     

    Читайте також
    вибух газ ДСНС Закарпаття будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ