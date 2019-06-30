Вибух газу на Закарпатті розтрощив будинок, травмовано двох людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: zk.dsns.gov.ua

Вибух, ймовірно, спричинений витоком газу з системи ГБО автомобіля «Москвич», що знаходився в гаражному приміщенні будинку

На Закарпатті вибух газоповітряної суміші пошкодив житловий будинок, двоє людей травмовані.

Про це повідомляє У ДСНС України у Закарпатській області.

«Вранці 30 червня у с. Неліпино Свалявського району вибух газоповітряної суміші пошкодив житловий будинок. Двоє людей травмовано», - зазначається у повідомленні.

За інформацією рятувальників, у власника помешкання діагностовано опікові травми 1-3 ступеню важкості на площі 35% тіла. У його дворічного онука - забій лобової кістки та розсічення шкіри над бровою.

Постраждалих каретами екстреної медичної допомоги госпіталізовано до лікувального закладу. Вибух, ймовірно, спричинений витоком газу з системи ГБО автомобіля «Москвич», що знаходився в гаражному приміщенні будинку.