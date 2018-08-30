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    Новини

    На Дніпропетровщині водій збив на смерть школярку

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    На Дніпропетровщині водій збив на смерть школярку
    Фото: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

    Аварія сталася на регульованому світлофором пішохідному переході

    В місті Підгородне на Дніпропетровщині водій «ВАЗу» на регульованому світлофором пішохідному переході збив на смерть 15-річну дівчину.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

    Аварія сталася 29 серпня о 18:40 на вул. Шосейній.

    «Водій автомобіля «ВАЗ» на пішохідному переході скоїв наїзд на неповнолітню місцеву жительку та втік з місця пригоди. Від отриманих травм дівчина загинула на місці до приїзду швидкої допомоги», - заявили в поліції.

    По області було введено оперативний план «Перехват». Вже через кілька годин водія встановили та затримали. Ним виявився 34-річний житель м. Новомосковська.

    Також правоохоронці виявили автомобіль з характерними для ДТП ушкодженнями.

    Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПКУ. Йому загрожує відповідальність, передбачена ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), що передбачає до 8 років позбавлення волі.

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    На Дніпропетровщині водій збив на смерть школярку
    На Дніпропетровщині водій збив на смерть школярку
    Фото: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

    Раніше повідомлялося, що у селі Жарків Бродівського району Львівської області працівник одного із підрозділів поліції Львівщини, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, збив на смерть водія скутера та його пасажира.

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