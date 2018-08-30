На Дніпропетровщині водій збив на смерть школярку



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Фото: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Аварія сталася на регульованому світлофором пішохідному переході

В місті Підгородне на Дніпропетровщині водій «ВАЗу» на регульованому світлофором пішохідному переході збив на смерть 15-річну дівчину.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Аварія сталася 29 серпня о 18:40 на вул. Шосейній.

«Водій автомобіля «ВАЗ» на пішохідному переході скоїв наїзд на неповнолітню місцеву жительку та втік з місця пригоди. Від отриманих травм дівчина загинула на місці до приїзду швидкої допомоги», - заявили в поліції.

По області було введено оперативний план «Перехват». Вже через кілька годин водія встановили та затримали. Ним виявився 34-річний житель м. Новомосковська.

Також правоохоронці виявили автомобіль з характерними для ДТП ушкодженнями.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПКУ. Йому загрожує відповідальність, передбачена ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), що передбачає до 8 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у селі Жарків Бродівського району Львівської області працівник одного із підрозділів поліції Львівщини, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, збив на смерть водія скутера та його пасажира.