На Львівщині п’яний поліцейський на авто збив на смерть хлопців на скутері



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Фото: Facebook Вікторії Балицької Автомобіль, який здійснив ДТП

За кермом автомобіля поза службою знаходився працівник одного із підрозділів поліції Львівщини

У селі Жарків Бродівського району Львівської області працівник одного із підрозділів поліції Львівщини, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, збив на смерть водія скутера та його пасажира.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

ДТП сталася 28 серпня, о 23:50.

Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля «Рено Трафік» та скутера. Внаслідок ДТП на місці події загинули 18-річний водій скутера та його 19-річний пасажир, мешканці Бродівського району.

За кермом автомобіля поза службою знаходився працівник одного із підрозділів поліції Львівщини. За результатами медичного огляду встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

«За цим фактом відкрито кримінальне провадження, розпочато службове розслідування. Матеріали цього розслідування будуть направлені до прокуратури. Обставини зіткнення будуть встановлені в ході повного і неупередженого досудового розслідування», - заявив начальник поліції Львівщини Валерій Середа.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб). Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині в ніч на 28 серпня сталася смертельна ДТП з бензовозом.