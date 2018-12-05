На Дніпропетровщині згорів двоповерховий будинок, загинув чоловік



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Правоохоронці встановлюють причину пожежі

На Дніпропетровщині під час пожежі загинув власник дачного будинку.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

«4 грудня о 16:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у дачному кооперативі села Зелений гай Дніпровського району. Пожежа виникла у двоповерховому житловому будинку», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що вогнем знищено дах, перекриття будинку та домашнє майно на площі 150 кв м.

«О 18:17 вогонь було локалізовано та о 22:02 ліквідовано. На пожежі виявлено тіло власника будинку, громадянина 1972 року народження», - заявили в ДСНС.

Правоохоронці встановлюють причину пожежі.

Нагадаємо, у Вінницькій області загорівся приватний житловий будинок. Під час ліквідації пожежі у будинку рятувальники виявили тіло загиблого 45-річного власника помешкання.