У Козятинському районі під час пожежі загинув чоловік



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Трагедія сталася у приватному будинку

2 грудня о 19:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Іванівці Козятинського району горить приватний житловий будинок.

По прибуттю на місце події рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №11 з'ясували, що вогнем охоплено одну із кімнат будинку на площі 20 кв.м.

Під час ліквідації пожежі у будинку виявили тіло загиблого 45-річного власника помешкання.

Бійці ДСНС о 19:37 пожежу локалізували, а о 19:44 ліквідували.

До боротьби із вогнем залучалося 5 чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки.

Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем під час паління власником.