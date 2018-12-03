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    У Козятинському районі під час пожежі загинув чоловік

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    У Козятинському районі під час пожежі загинув чоловік

    Трагедія сталася у приватному будинку

    2 грудня о 19:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Іванівці Козятинського  району горить приватний житловий будинок.

    По прибуттю на місце події рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №11 з'ясували, що вогнем охоплено одну із кімнат будинку на площі 20 кв.м.

     Під час ліквідації пожежі у будинку виявили тіло загиблого 45-річного власника помешкання.

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    Бійці ДСНС о 19:37 пожежу локалізували, а о 19:44 ліквідували.

    До боротьби із вогнем залучалося 5 чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки.

    Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем під час паління власником.

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