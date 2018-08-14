На Донбасі двоє військових дістали поранення

Противник 41 раз відкривав вогонь по позиціях наших військ

Упродовж минулої доби, 13 серпня, ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил в Facebook.

Противник 41 раз відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 11 разів із важкого озброєння.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП та протитанкових ракетних комплексів. Відмічено також застосування артилерії калібром 122 мм та мінометів.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Троїцького, Новозванівки, Новолуганського, Південного, Майорська, Залізного, Північного, Опитного, Авдіївки, Новотроїцького, Богданівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Поряд із цим, противник обстріляв із ствольної артилерії калібром 122 мм захисників Новотошківського, із мінометів калібром 120 мм наші позиції біля Залізного, Північного та Богданівки, а із мінометів калібром 82 мм – позиції біля Новозванівки, Троїцького, Авдіївки та Водяного.

Внаслідок бойових дій два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Павлопіль та Широкине.

За даними розвідки двох окупантів знищено, п’ять дістали поранень.