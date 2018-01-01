На Донбасі минулої доби зазнав поранення один український військовий
- Сьогодні, 13:31
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За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув
Протягом минулої доби в зоні проведення АТО зазнав поранення один український військовослужбовець.
Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув. Разом з тим у результаті ворожих обстрілів біля Верхньоторецького зазнав поранення один військовослужбовець Збройних сил України», — розповів речник Міноборони.
За словами Мотузяника, пораненого бійця оперативно доставили до військового шпиталю і надано лікарську допомогу.