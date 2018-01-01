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    На Донбасі минулої доби зазнав поранення один український військовий

    За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув
    Протягом минулої доби в зоні проведення АТО зазнав поранення один український військовослужбовець. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. «За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув. Разом з тим у результаті
    • Сьогодні, 13:31
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    За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув

    Протягом минулої доби в зоні проведення АТО зазнав поранення один український військовослужбовець.

    Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув. Разом з тим у результаті ворожих обстрілів біля Верхньоторецького зазнав поранення один військовослужбовець Збройних сил України», — розповів речник Міноборони.

    За словами Мотузяника, пораненого бійця оперативно доставили до військового шпиталю і надано лікарську допомогу.

     

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