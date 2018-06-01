На Донбасі на літо змінився графік роботи пунктів пропуску
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Розсилка
Літній режим роботи запроваджений з 1 червня
У п’ятницю, 1 червня, контрольні пункти в’їзду - виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил перейдуть на літній режим роботи.
Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.
«Протягом усього літнього періоду контрольно-перевірочні та перепускні заходи в усіх контрольних пунктах в’їзду – виїзду, що діють на лінії зіткнення, здійснюватимуться з 6:00 до 20:00», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що зокрема, на літній режим роботи будуть переведені:
- дорожній коридор «Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ» – КПВВ «Золоте»;
- дорожній коридор «Горлівка – Бахмут» – КПВВ «Майорське»;
- дорожній коридор «Донецьк – Курахове» – КПВВ «Мар’їнка»;
- дорожній коридор «Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)» – КПВВ «Новотроїцьке»;
- дорожній коридор «Новоазовськ – Покровськ – Талаківка –Маріуполь» – КПВВ «Гнутове» (с. Піщевик);
- дорожній коридор «Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар» – КПВВ «Станиця Луганська».
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 31 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Під час боїв поранення отримали троє українських воїнів.