Доба на Донбасі: 26 обстрілів, трьох бійців операції Об'єднаних сил поранено

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Російсько-окупаційні війська сім разів застосовували заборонену зброю

Упродовж минулої доби, 31 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали на всій лінії зіткнення. Активна оборона позицій підрозділами Об’єднаних сил не дозволила противнику покращити тактичне положення.

Про це йдеться у ранковому звіті Об’єднаних сил.

Російсько-окупаційні війська сім разів застосовували заборонену зброю – міномети калібрів 120 і 82мм та артилерію калібру 122мм. Всього за минулу добу зафіксовано 26 порушень припинення вогню противником.

На луганському напрямку найактивніше бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське. На донецькому напрямку – в районах населених пунктів Новоселівка друга та Кам'янка На маріупольському напрямку - в районах населених пунктів Чермалик, Павлопіль та Водяне.

«З метою недопущення просування противника в бік наших позицій та подавлення його вогневих точок, підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь, надійно утримували займані позиції», - заявили у прес-центрі.

Минулої доби під час боїв поранення отримали троє українських воїнів.

За даними розвідки, противнику нанесено втрат: двоє окупантів загинули та двоє поранено. Знищено п’ять одиниць техніки, з них два вантажних автомобіля з боєприпасами, один автомобіль невстановленого типу, дві одиниці ЗУ-23-2 та один міномет.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, резюмували у прес-центрі.

Нагадаємо, бойовики в Чермалику вчора обстріляли житлові будинки з артилерії та мінометів.