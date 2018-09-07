На Донбасі поранено двох українських військових



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Озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, ворог не застосовував

Сьогодні, 7 вересня, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, ворог не застосовував.

Протягом дня українські позиції були обстріляні у районах населених пунктів Щастя, Кримське, Катеринівка, Південне, Гнутове та Водяне. По оборонцях Щастя, крім того, вів прицільний вогонь снайпер.

Нагадаємо, в п’ятницю, 7 вересня, російські окупаційні війська обстріляли селище Кримське на Луганщині.

Зареєстровано 10 розривів снарядів калібру 152 мм, два з яких потрапили у річку Сіверський Донець, решта – на околиці Кримського