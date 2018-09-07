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    На Донбасі поранено двох українських військових

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    Українські бійці - На Донбасі поранено двох українських військових
    Українські бійці

    Озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, ворог не застосовував

    Сьогодні, 7 вересня,  від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню

    Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

    Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

    Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, ворог не застосовував.

    Протягом дня українські позиції були обстріляні у районах населених пунктів Щастя, Кримське, Катеринівка, Південне, Гнутове та Водяне. По оборонцях Щастя, крім того, вів прицільний вогонь снайпер.

    Нагадаємо, в  п’ятницю, 7 вересня, російські окупаційні війська обстріляли селище Кримське на Луганщині.

    Зареєстровано 10 розривів снарядів калібру 152 мм, два з яких потрапили у річку Сіверський Донець, решта – на околиці Кримського

    бойовики на Донбасі обстріл снайпер Операція Об’єднаних сил
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