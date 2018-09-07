Бойовики обстріляли селище Кримське на Луганщині



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Фото: Facebook Операції об'єднаних сил

Сталося 10 розривів снарядів калібру 152 мм

В п’ятницю, 7 вересня, російські окупаційні війська застосували важку артилерію, заборонену Мінськими угодами, в напрямку селища Кримське на Луганщині.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

«Обстріл здійснювався з боку окупованого бойовиками населеного пункту Голубівське і тривав з 3:10 до 3:30», - заявили в штабі.

Зазначається, що зареєстровано 10 розривів снарядів калібру 152 мм, два з яких потрапили у річку Сіверський Донець, решта – на околиці Кримського.

Руйнувань та постраждалих серед мирного населення не зареєстровано.

Нагадаємо, на Донбасі російсько-окупаційні війська обстріляли з великокаліберних кулеметів житловий сектор міста Красногорівка. Від влучень у будинок розпочалась пожежа. Вогонь охопив і сусідні споруди. В результаті одне помешкання згоріло повністю, ще одне зазнало серйозних пошкоджень.