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    Бойовики обстріляли селище Кримське на Луганщині

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    Бойовики обстріляли селище Кримське на Луганщині
    Фото: Facebook Операції об'єднаних сил

    Сталося 10 розривів снарядів калібру 152 мм

    В п’ятницю, 7 вересня, російські окупаційні війська застосували важку артилерію, заборонену Мінськими угодами, в напрямку селища Кримське на Луганщині.

    Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

    «Обстріл здійснювався з боку окупованого бойовиками населеного пункту Голубівське і тривав з 3:10 до 3:30», - заявили в штабі.

    Зазначається, що зареєстровано 10 розривів снарядів калібру 152 мм, два з яких потрапили у річку Сіверський Донець, решта – на околиці Кримського.

    Руйнувань та постраждалих серед мирного населення не зареєстровано.

    Нагадаємо, на Донбасі російсько-окупаційні війська обстріляли з великокаліберних кулеметів житловий сектор міста Красногорівка. Від влучень у будинок розпочалась пожежа. Вогонь охопив і сусідні споруди. В результаті одне помешкання згоріло повністю, ще одне зазнало серйозних пошкоджень.

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