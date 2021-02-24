На Донбасі снайпер бойовиків поранив українського військового

Військового оперативно доправили до лікувального закладу

В понеділок, 23 лютого, збройні формування РФ здійснили обстріл позицій українських захисників.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».

Внаслідок пострілу ворожого снайпера був поранений український військовий.

Військового оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Як повідомлялося, від початку поточної доби, 23 лютого, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн – отримав осколкові поранення.