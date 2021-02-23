Загострення на Донбасі: двоє бійців загинули, ще трьох поранено

Від початку поточної доби, 23 лютого, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню

Один військовий загинув вчора, інший – від початку поточної доби

Протягом минулої доби, 22 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одинадцять порушень режиму припинення вогню, один боєць загинув, ще двох було поранено. З початку 23 лютого відбулось три обстріли, внаслідок чого один українській військовий загинув, ще один – отримав поранення.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, поблизу населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один воїн – отримав осколкові поранення.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку ворог здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій за допомогою ПОМ-2, використавши при цьому близько двох десятків мін.

У передмісті Мар’їнки противник відкривав неприцільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а біля Первомайського – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», збройні формування Російської Федерації вели прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Південного. Внаслідок обстрілу отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

Від початку поточної доби, 23 лютого, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн – отримав осколкові поранення.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу Красногорівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а в передмісті Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів.

На обстріли противника українські воїни давали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Як писав Главком, вже відоме ім'я військового, якого окупанти застрелили поблизу Авдіївки 22 лютого.

Разом з тим головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Збройні сили України не виявили ознак підготовки бойовиків до наступу на Донбасі.

Також напередодні стало відомо, що на Донбасі у пожежі загинули троє українських військових.