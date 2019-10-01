На Донбасі терористи п’ять разів обстріляли українських захисників



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Після 7-ї години ранку ворог влаштував провокацію зі стрілецької зброї неподалік Золотого

Від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська на Донбасі відкривали вогонь п’ять разів.

Про це 1 жовтня повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що на Луганському напрямку після 1-ї години ночі противник з боку Доломітного випустив п’ять мін 82-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новолуганського.

З 6:25 до 7:00 окупанти застосували міномет калібру 82 мм, ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю в районі Південного.

Крім того, після 7-ї ранку ворог влаштував провокацію зі стрілецької зброї неподалік Золотого.

На Донецькому напрямку близько 3-ї ночі противник 10 хвилин з великокаліберного кулемету обстрілював позиції українських військ, обладнані біля Новотроїцького.

Близько 9-ї ранку з боку Ужівки зі станкового протитанкового гранатомету окупанти вели вогонь по захисниках Водяного.

«За наявною інформацією, від початку поточної доби втрат з нашого боку немає», - повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, 30 вересня бойовики на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню.