На Донбасі терористи п’ять разів обстріляли українських захисників
Після 7-ї години ранку ворог влаштував провокацію зі стрілецької зброї неподалік Золотого
Від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська на Донбасі відкривали вогонь п’ять разів.
Про це 1 жовтня повідомляє пресслужба Міноборони.
Зазначається, що на Луганському напрямку після 1-ї години ночі противник з боку Доломітного випустив п’ять мін 82-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новолуганського.
З 6:25 до 7:00 окупанти застосували міномет калібру 82 мм, ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю в районі Південного.
Крім того, після 7-ї ранку ворог влаштував провокацію зі стрілецької зброї неподалік Золотого.
На Донецькому напрямку близько 3-ї ночі противник 10 хвилин з великокаліберного кулемету обстрілював позиції українських військ, обладнані біля Новотроїцького.
Близько 9-ї ранку з боку Ужівки зі станкового протитанкового гранатомету окупанти вели вогонь по захисниках Водяного.
«За наявною інформацією, від початку поточної доби втрат з нашого боку немає», - повідомили в Міноборони.
Нагадаємо, 30 вересня бойовики на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню.