Доба на Донбасі: 19 ворожих обстрілів, одного військового поранено



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Окупанти вчора використовували зброєння БМП, зенітну установку, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю

Бойовики задіяли безпілотний літальний апарат з підвісом для скидання гранатометних пострілів

У понеділок, 30 вересня, бойовики на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, зенітної установки, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

Під час одного з обстрілів, з метою нанесення максимальної шкоди військовослужбовцям Об’єднаних сил противник, задіяв безпілотний літальний апарат (БПЛА) з підвісом для скидання гранатометних пострілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Новотроїцького – зі стрілецької зброї;

двічі неподалік Новомихайлівки – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

двічі поблизу Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Опитного та Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік Новозванівки – з артилерійських систем калібру 122 мм, зенітної установки та станкового протитанкового гранатомета;

в районі Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

поблизу Шумів – з міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета;

поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Травневого – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Світлодарська – з міномета калібру 82 мм.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Новотроїцького.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.