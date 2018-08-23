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    На Донбасі триває велика російсько-українська війна – Порошенко

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    Петро Порошенко у Дніпрі - На Донбасі триває велика російсько-українська війна – Порошенко
    Петро Порошенко у Дніпрі

    Президент нагадав, що в 2014 році українська армія перебувала у катастрофічному стані

    Лише згодом стало зрозуміло, що у 2014 році на Донбасі стався не заколот сепаратистів, а чергова повномасштабна російсько-українська війна. Про це сьогодні заявив президент України Петро Порошенко на урочистостях до Дня Державного прапора у Дніпрі.

    «Багато хто з нас розглядав ситуацію (на Донбасі у 2014 — ред.) як заколот сепаратистів. Так, штучний — для цього не було ніяких приводів, так, організований з Москви, нею профінансований, озброєний з „Росвоєнторгу“, але все ж таки заколот. Лише згодом стало зрозуміло, що це ніякий не заколот — це чергова, повномасштабна російсько-українська війна», — підкреслив Порошенко.

    Крім того, за словами президента, в 2014 році українська армія перебувала у катастрофічному стані.

    «Багато з нас весною 2014 року не усвідомлював реальної глибини тієї катастрофи. Тієї катастрофи, яка сталася ще до війни, — українське військо, українську армію знищували, роззброїли, роздягали, розікрали», — резюмував Порошенко.

    Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко попросив вибачення за обіцянку, що АТО триватиме години, яку не виповнив.

     

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