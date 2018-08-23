Порошенко вибачився за невиконану обіцянку швидко закінчити АТО



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Петро Порошенко

Президент зазначив, що для нього це дуже серйозний урок обережного і відповідального ставлення до своїх слів і до своїх обіцянок

Президент Петро Порошенко вибачився перед українцями за те, що чотири роки тому дав надію і обіцянку на швидке закінчення АТО, яка не справдилася.

Про це він заявив, виступаючи на церемонії підняття Державного прапора у місті Дніпро, повідомляє «Укрінформ».

«Понад чотири роки тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці, і тепер уже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані, неважлива і образність цієї заяви. Люди сприйняли її як можливість завершити війну дуже швидко. І я шкодую, що породив завищені очікування, і щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, яка не справдилася. І прошу за це вибачення», - сказав Порошенко.

Він додав, що для нього це дуже серйозний урок обережного і відповідального ставлення до своїх слів і до своїх обіцянок.

«Країна вимагає чесної і відвертої розмови. І я з цього зробив висновки. Із самого початку слід було націлити всіх на тривалу і виснажливу боротьбу за те, щоб звільнити кожний клаптик української землі», - зазначив Глава держави.

За його словами, навесні 2014 року багато хто не усвідомлював реальної глибини тієї катастрофи, яка сталася ще до війни, коли українську армію роззброїли, роздягли, розікрали, розтягли.

«Багато хто з нас у 2014-му розглядав ситуацію як заколот сепаратистів. Так, штучний - для цього не було жодних приводів, так, організований з Москви, так, нею профінансований, так, озброєний з «Росвоєнторгу», але все ж таки заколот. І лише згодом стало зрозуміло, що це ніякий не заколот, це чергова повномасштабна російсько-українська війна», - акцентував Порошенко.