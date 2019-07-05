На Донбасі у чергах біля КПВВ застрягли 225 авто



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Усі КПВВ на лінії розмежування відкрились згідно з літнім графіком роботи та функціонують у штатному режимі

У п’ятницю зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах очікують 225 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 20/45; «Мар’їнка» – 0/40; «Новотроїцьке» – 50/20; «Гнутове» – 30/20», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування відкрились згідно з літнім графіком роботи та функціонують у штатному режимі.

За даними прикордонників, пасажиро-транспортний потік залишається динамічним. Загалом через КПВВ прослідувало 36,7 тисячі осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів.

До слова, напередодні президент РФ Володимир Путін за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте заявив, що мінські угоди вимагають повного відновлення економічних відносин Донбасу і України.