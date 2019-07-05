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    Путін закликав зняти блокаду окупованого Донбасу

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    Путін закликав зняти блокаду окупованого Донбасу

    Путін наполягає, що зняти блокаду Донбасу вимагають мінські угоди

    Президент РФ Володимир Путін за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте заявив, що мінські угоди вимагають повного відновлення економічних відносин Донбасу і України.

    Про це пишуть російські ЗМІ.

    За його словами, мінські угоди вимагають повного відновлення економічних відносин Донбасу і України.

    «Потрібно насамперед скасувати указ колишнього президента Порошенка про цю блокаду. Він же прямо суперечить мінським угодам. Ну чому ви ніколи не питаєте українських партнерів: «Коли ви це зробите?» Ми ж не можемо це зробити за них. Ну давайте я видам цей указ, що це буде тоді?», - сказав Путін.

    Те ж саме, за його словами, ставиться до рішення про амністію. Закон прийнятий, не підписаний президентом, а це прямо записано в мінських угодах.

    Також він зазначив, що обраний президент Володимир Зеленський після того, як отримав великий мандат довіри від українського народу заявляв, що він готовий вступити в діалог з усіма, від кого залежить припинення військових дій на Донбасі.

    «Тепер в Європі раптом оголосив, що не хоче розмовляти з сепаратистами, тобто з тими людьми, з якими він повинен налагодити прямий діалог в Донбасі. Напевно, це теж якось не в'яжеться з тим, що говорилося в ході передвиборної кампанії», - додав Путін.

    Джерело: ТАСС

    Донбас Мінські угоди Путін закон Володимир Зеленський президент
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