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    На Донбасі українські військові знищили БМП бойовиків

    Екіпаж БМП бойовиків вів розвідку передових сил українських військових
    У зоні проведення антитерористичної операції (АТО) неподалік окупованого Докучаєвська (Донецька область) українські військові у четвер, 22 лютого, знищили БМП бойовиків. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook. «Сьогодні, завдяки майстерності військовослужбовців тактичної групи «Моспіно» Об’єднаних сил поблизу
    • Вчора, 22:23
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    Екіпаж БМП бойовиків вів розвідку передових сил українських військових

    У зоні проведення антитерористичної операції (АТО) неподалік окупованого Докучаєвська (Донецька область) українські військові у четвер, 22 лютого, знищили БМП бойовиків.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

    «Сьогодні, завдяки майстерності військовослужбовців тактичної групи «Моспіно» Об’єднаних сил поблизу окупованого Докучаєвська було знищено бойову машину піхоти противника», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що екіпаж БМП, ймовірно, вів розвідку сил українських військових, які несуть службу на передовій.

    Нагадаємо, за добу бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» 10 разів обстріляли позиції ЗСУ, ніхто із захисників не постраждав.

    Раніше повідомлялося, що у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі минулої доби, 21 лютого 2018 року, загинув один український військовослужбовець, ще четверо поранені.

    АТО бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ військові
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