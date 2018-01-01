На Донбасі українські військові знищили БМП бойовиків

Екіпаж БМП бойовиків вів розвідку передових сил українських військових

У зоні проведення антитерористичної операції (АТО) неподалік окупованого Докучаєвська (Донецька область) українські військові у четвер, 22 лютого, знищили БМП бойовиків. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook. «Сьогодні, завдяки майстерності військовослужбовців тактичної групи «Моспіно» Об’єднаних сил поблизу



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Екіпаж БМП бойовиків вів розвідку передових сил українських військових

У зоні проведення антитерористичної операції (АТО) неподалік окупованого Докучаєвська (Донецька область) українські військові у четвер, 22 лютого, знищили БМП бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

«Сьогодні, завдяки майстерності військовослужбовців тактичної групи «Моспіно» Об’єднаних сил поблизу окупованого Докучаєвська було знищено бойову машину піхоти противника», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що екіпаж БМП, ймовірно, вів розвідку сил українських військових, які несуть службу на передовій.

Нагадаємо, за добу бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» 10 разів обстріляли позиції ЗСУ, ніхто із захисників не постраждав.

Раніше повідомлялося, що у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі минулої доби, 21 лютого 2018 року, загинув один український військовослужбовець, ще четверо поранені.