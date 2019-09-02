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    У лікарні Дніпра помер український воїн від важкого поранення

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    У лікарні Дніпра помер український воїн від важкого поранення

    Боєць отримав поранення 25 серпня

    У Дніпропетровській клінічній лікарні імені Мечнікова помер сержант Олександр Грицаюк.

    Про це повідомила пресслужба 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

    Олександр Грицаюк народився у 1971 році. Останнім часом проживав у містечку Христинівка на Черкащині.

    «Це була дуже товариська та позитивна людина… надійний друг і побратим, який хотів і вмів воювати. В колективі користувався неабияким авторитетом, а до служби ставився відповідально та сумлінно», – згадують Олександра товариші.

    Український воїн зазнав смертельних поранень 25 серпня під Мар’їнкою після того, як бойовики цинічно обстріляли українські позиції.

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