У лікарні Дніпра помер український воїн від важкого поранення



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Боєць отримав поранення 25 серпня

У Дніпропетровській клінічній лікарні імені Мечнікова помер сержант Олександр Грицаюк.

Про це повідомила пресслужба 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Олександр Грицаюк народився у 1971 році. Останнім часом проживав у містечку Христинівка на Черкащині.

«Це була дуже товариська та позитивна людина… надійний друг і побратим, який хотів і вмів воювати. В колективі користувався неабияким авторитетом, а до служби ставився відповідально та сумлінно», – згадують Олександра товариші.

Український воїн зазнав смертельних поранень 25 серпня під Мар’їнкою після того, як бойовики цинічно обстріляли українські позиції.