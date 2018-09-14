На Донбасі ворог гатить із важкого озброєння: поранено військового



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупанти 37 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ

Упродовж минулої доби, 13 вересня, ситуація в районі проведення операції мала ознаки до загострення на окремих напрямках, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил в Facebook.

Окупанти 37 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник шість разів застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Луганське, Троїцьке, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Березове, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Чермалик, Гнутове та Водяне, а з міномету 120-го калібру – біля Чермалика та Кримського. Також протягом минулої доби в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Чермалик та Гнутове наші опорні пункти були обстріляні з озброєння бойових машин піхоти. А поблизу Новотошківського та Гранітного ворог застосував протитанкові керовані ракети.

Також вчора російські окупаційні війська обстріляли з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, населений пункт Водяне, що на Маріупольському напрямку. З напрямку окупованої Ужівки у бік житлового сектору на східній околиці Водяного було випущено 5 мін калібру 120 мм. Пошкоджених будинків та постраждалих серед цивільного населення немає.

В ході бойових дій протягом доби один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

За даними розвідки, минулої доби було знищено одного та поранено чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ.

Від початку поточної доби противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. Один обстріл зафіксовано на Луганському напрямку поблизу Кримського, решта – на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Широкине. В усіх випадках ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.