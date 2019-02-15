На Донбасі з «сірої» зони евакуювали 46 осіб



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Наразі люди проходять процедуру оформлення на КПВВ «Майорськ»

У Донецькій області біля КПВВ «Майорськ» за рішенням командувача штабу операції Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, 46 осіб із «сірої» зони евакуйовано.

Про це 14 лютого повідомив у Facebook представник Уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

«За рішенням командувача штабу ООС генерал-лейтенанта Наєва, 46 осіб із «сірої» зони евакуйовано, наразі люди проходять процедуру оформлення на КПВВ «Майорськ». Усі служби вийшли в нічний час, щоб допомогти й захистити наших громадян України», - написав Лисянський.

При цьому він додав: «У черговий раз провокація окупантів не пройшла».

Раніше він повідомляв, що з вини бойовиків «ДНР» 46 осіб залишилися на ніч у «сірій» зоні біля КПВВ «Майорськ».

Лисянський нагадав, що подібну провокацію незаконні збройні формування «ДНР» здійснювали 6 грудня.