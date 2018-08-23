На Донбасі загинув 20-річний боєць зі Львова
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Львівська облдержадміністрація висловила співчуття рідним та друзям загиблого бійця
На Донбасі 23 серпня загинув військовослужбовець зі Львова.
Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.
«У с. Кримське Луганської області під час виконання бойового завдання загинув старший солдат Мар’ян Володимирович Найда», - заявили в ОДА.
Зазначається, що Мар’ян Найда 1997 р.н. родом із м. Львів.
Львівська облдержадміністрація висловила щирі співчуття рідним та друзям загиблого бійця.
Нагадаємо, речник Міноборони Дмитро Гуцуляк заявив, що внаслідок бойового зіткнення у четвер, 23 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців, ще семеро отримали поранення. Крім того, внаслідок ворожого обстрілу загинув ще один військовий.
Також російсько-окупаційні війська 23 серпня здійснили провокаційний обстріл контрольно-пропускного пункту «Майорське».