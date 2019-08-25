На Донбасі загинув 20-річний морпіх з Тернопільщини



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20-річний Віталій Собко проживав у селі Борсуки Ланівецького району Тернопільської області

Загиблий Віталій Собко був військовослужбовцем 35-ї окремої бригади морської піхоти

У неділю, 25 серпня, під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції Об'єднаних Сил загинув 20-річний Віталій Олегович Собко, житель села Борсуки Ланівецького району Тернопільської області, військовослужбовець 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Про це повідомляє у Facebook Ланівецький районний військовий комісаріат.

«25 серпня 2019 року під час виконання обов'язків військової служби в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув наш земляк, військовослужбовець 35 бригади Морської піхоти Збройних сил України, Собко Віталій Олегович.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям Віталія. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам'ять вірного сина України. Вічна пам'ять і слава герою!», - йдеться в повідомленні.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у неділю російські окупанти від початку доби здійснили сім обстрілів на Донбасі. Один військовослужбовець загинув, ще троє зазнали поранень.