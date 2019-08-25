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    Події в Україні

    Впродовж доби російські окупанти на Донбасі здійснили 7 обстрілів

    • Розсилка
    Впродовж доби російські окупанти на Донбасі здійснили 7 обстрілів

    Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів, кулеметів, снайперської та стрілецької зброї

    Російські окупанти від початку доби здійснили сім обстрілів на Донбасі. Один військовослужбовець загинув, ще троє зазнали поранень.

    Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

    «Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

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    Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти здійснили 5 обстрілів позицій Об’єднаних сил. Ще два – в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

    «Впродовж поточної доби під час ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення різних ступенів важкості. На жаль, під час евакуації до медичного закладу один з наших побратимів від отриманих поранень помер. Інші військовослужбовці доставлені на лікування до військових шпиталів», – поінформували в штабі.

    Як повідомлялося, напередодні, 24 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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