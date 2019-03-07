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    На Донбасі загинув 22-річний боєць із Львівщини

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    <p>В 2014 році Богдан Слобода пішов навчатися в Академію сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного</p> - На Донбасі загинув 22-річний боєць із Львівщини

    В 2014 році Богдан Слобода пішов навчатися в Академію сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного

    Фото: Facebook Яворівська районна рада

    6 березня Богдан Слобода отримав кульові поранення на території Донецької області

    У зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув 22-річний лейтенант Богдан Слобода родом із Львівщини.

    Про це повідомляє Яворівська районна рада у соцмережі Facebook.

    «Загинув наш захисник лейтенант Богдан Слобода. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника, а також його бойовим побратимам, з якими він пліч-о-пліч обороняв нашу країну від російської окупації», - говориться у повідомленні.

    Богдан Слобода народився 13 травня 1997 року. Навчався в Шклівській ЗОШ І-ІІІ ступеня.

    В 2014 році пішов навчатися в Академію сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного. Після закінчення призваний за контрактом Яворівсько-Мостиським РВК в 128 гірсько-штурмову бригаду.

    6 березня боєць отримав кульові поранення на території Донецької області.

    Повідомляється, що у Яворівському районі з 7 по 10 березня скасовуються всі розважальні заходи у зв’язку із втратою бійця.

    Нагадаємо, протягом минулої доби противник п'ять разів обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із артилерійських систем та мінометів.

    Раніше окупанти обстріляли село Чермалик, а також ремонтні бригади та мобільні групи СЦКК.

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