На Донбасі загинув 22-річний боєць із Львівщини



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В 2014 році Богдан Слобода пішов навчатися в Академію сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного Фото: Facebook Яворівська районна рада

6 березня Богдан Слобода отримав кульові поранення на території Донецької області

У зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув 22-річний лейтенант Богдан Слобода родом із Львівщини.

Про це повідомляє Яворівська районна рада у соцмережі Facebook.

«Загинув наш захисник лейтенант Богдан Слобода. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника, а також його бойовим побратимам, з якими він пліч-о-пліч обороняв нашу країну від російської окупації», - говориться у повідомленні.

Богдан Слобода народився 13 травня 1997 року. Навчався в Шклівській ЗОШ І-ІІІ ступеня.

В 2014 році пішов навчатися в Академію сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного. Після закінчення призваний за контрактом Яворівсько-Мостиським РВК в 128 гірсько-штурмову бригаду.

6 березня боєць отримав кульові поранення на території Донецької області.

Повідомляється, що у Яворівському районі з 7 по 10 березня скасовуються всі розважальні заходи у зв’язку із втратою бійця.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник п'ять разів обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із артилерійських систем та мінометів.

Раніше окупанти обстріляли село Чермалик, а також ремонтні бригади та мобільні групи СЦКК.