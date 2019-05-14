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    На Донбасі загинув 25-річний військовий

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    Загиблий боєць&nbsp;Антон Безверхний - На Донбасі загинув 25-річний військовий
    Загиблий боєць Антон Безверхний

    Україна втратила героя на передовій

    У вівторок, 14 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув 25-річний військовослужбовець 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Антон Безверхний.

    Як повідмоляє у Facebook видання Диалог.UA.

    «Сумні новини зі сходу України. Сьогодні, 14 травня, на передовій загинув український військовий... Антон Вікторович Безверхий, позивний Пітбуль... Ще один Сокіл злетів у небо... О 2:42 ночі, він написав свій останній пост у фейсбуці, а сьогодні його не стало. Україна втратила Героя на передовій», - йдеться у повідомленні.

    Відомо, що загиблий був родом з Харкова.

    Раніше прес-центр операції Об'єднаних сил повідомив, що на Донбасі 14 травня загинув український військовий.

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