  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Донбасі загинув український військовий

    • Розсилка
    Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення - На Донбасі загинув український військовий
    Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення

    Збройні формування РФ вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї

    На Донбасі у зоні проведення операції Об’єднаних Сил 14 травня загинув український військовий. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у своєму Facebook.

    Зазначається, що від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню.

    Читайте також

    «Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.
    У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
    з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – поблизу села Лебединське;
    з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Водяне», - йдеться у повідомленні.

    Також прес-центр ООС пише, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі:
    з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Шуми;
    з ручних протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Майорсь;
    з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї – поблизу населеного пункту Новозванівка. 

    «Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - пишуть у прес-центрі ООС.

    Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

    Як повідомлялося, в Україні вважаються зниклим безвісти під час російсько-української війни 71 військовий ЗСУ.

    Читайте також
    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ зброя Донеччина обстріл смерть військові військова техніка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ