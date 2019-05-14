На Донбасі загинув український військовий



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Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення

Збройні формування РФ вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї

На Донбасі у зоні проведення операції Об’єднаних Сил 14 травня загинув український військовий. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у своєму Facebook.

Зазначається, що від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню.

«Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – поблизу села Лебединське;

з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Водяне», - йдеться у повідомленні.



Також прес-центр ООС пише, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі:

з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Шуми;

з ручних протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Майорсь;

з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї – поблизу населеного пункту Новозванівка.



«Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - пишуть у прес-центрі ООС.



Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомлялося, в Україні вважаються зниклим безвісти під час російсько-української війни 71 військовий ЗСУ.