На Донбасі затримали агента бойовиків «ДНР»

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58-річний чоловік співпрацював з так званою армією ДНР з січня 2016 року

У понеділок ввечері, 21 травня, в районі Авдіївської промзони українські військові ООС (Операції Об’єднаних сил), затримали 58-річного чоловіка, який вивідував дані про ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

«Наші воїни вели спостереження за цією особою з моменту виходу його з району, захопленого ворогом. Кожні 100-200 метрів він зупинявся і робив дзвінок з мобільного телефону. Вийшовши на наш секрет, намагався позбутися телефону», – йдеться в повідомленні.

Пізніше з’ясувалося, що чоловік насправді співпрацює з так званою армією ДНР з січня 2016 року і навіть знаходиться в резерві 11 мотострілецького полку так званої ДНР.

Зокрема, в його обов’язки входило збирання відомостей про ЗСУ. Його завербували в Горлівці в 2016 році, під час розпиття спиртних напоїв.