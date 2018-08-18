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    На Донбасі затримали неповнолітнього, який працював на бойовиків

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    На Донбасі затримали неповнолітнього, який працював на бойовиків

    Озброєний автоматом старшокласник ніс службу на блокпост

    Військова контррозвідка виявила та затримала українця, який долучився до діяльності самоназваної «ДНР» у неповнолітньому віці — 15 років.

    Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

    Хлопець долучився до діяльності бойовиків в 2014 році, на той момент йому було 15.

    «Озброєний автоматом старшокласник ніс службу на блокпосту та патрулював вулиці міста Часів Яр», — зазначають у штабі.

    Хлопець виявляв «патріотично налаштованих громадян як «порушників комендантського часу», запровадженого бойовиками» та доправляв їх до місцевого штабу самопроголошеної «ДНР».

    Після звільнення міста неповнолітній вийшов з лав бойовиків та тимчасово переїхав.

    Нині затриманий співпрацює зі слідством.

    Стосовно громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею 260 Кримінального кодексу України — «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань».

    ДНР
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