На Донбасі затримали неповнолітнього, який працював на бойовиків
-
Розсилка
Озброєний автоматом старшокласник ніс службу на блокпост
Військова контррозвідка виявила та затримала українця, який долучився до діяльності самоназваної «ДНР» у неповнолітньому віці — 15 років.
Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.
Хлопець долучився до діяльності бойовиків в 2014 році, на той момент йому було 15.
«Озброєний автоматом старшокласник ніс службу на блокпосту та патрулював вулиці міста Часів Яр», — зазначають у штабі.
Хлопець виявляв «патріотично налаштованих громадян як «порушників комендантського часу», запровадженого бойовиками» та доправляв їх до місцевого штабу самопроголошеної «ДНР».
Після звільнення міста неповнолітній вийшов з лав бойовиків та тимчасово переїхав.
Нині затриманий співпрацює зі слідством.
Стосовно громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею 260 Кримінального кодексу України — «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань».