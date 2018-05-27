На Донбасі зникли двоє українських військовослужбовців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Два військовослужбовці самовільно залишили розташування військової частини

У розташуванні 14-ї окремої мехбригади, яка приймає учать в операції Об’єднаних сил, зникли двоє військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-служба 14 окремої механізованої бригади.

«… 25 травня, два військовослужбовці самовільно залишили розташування військової частини, станом на сьогодні їх місце перебування не встановлено. Військовою службою правопорядку та правоохоронними органами вживаються заходи щодо розшуку зазначених військовослужбовців», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 2 травня в районі населеного пункту Широкине у Донецькій області України зник військовослужбовець Об’єднаних сил. Наступного дня у прес-центрі ООС повідомили, що зниклий на Донбасі військовий самовільно перейшов на непідконтрольну територію.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що будуть підвищені вимоги щодо стану військової дисципліни та правопорядку у військових частинах та підрозділах.