  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Зниклий на Донбасі боєць перейшов на сторону бойовиків

    За даними української розвідки, терористи примушують військового дати публічне інтерв’ю
    Один із військовослужбовців Об’єднаних сил, який зник в районі населеного пункту Широкине неподалік Маріуполя, перейшов на непідконтрольну територію. Про це 3 травня повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил. Зазначається, що під час з'ясування обставин встановлено, що військовослужбовець самостійно залишив бойову позицію.
    • Сьогодні, 09:58
    • Розсилка

    За даними української розвідки, терористи примушують військового дати публічне інтерв’ю

    Один із військовослужбовців Об’єднаних сил, який зник в районі населеного пункту Широкине неподалік Маріуполя, перейшов на непідконтрольну територію.

    Про це 3 травня повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

    Зазначається, що під час з'ясування обставин встановлено, що військовослужбовець самостійно залишив бойову позицію.

    «Скориставшись обстрілом сусіднього взводного опорного пункту російсько-терористичними військами, він зник з поля зору товаришів та перетнув лінію зіткнення. Причиною самовільного залишення підрозділу стали борги в декілька десятків тисяч гривень», - заявили у прес-центрі.

    За даними розвідки, тепер спецслужби російсько-терористичних військ примушують військовослужбовця дати публічне інтерв’ю – «з метою дискредитації Об’єднаних сил та бригади морської піхоти».

    «Командування Об’єднаних сил наголошує на незворотності покарання», - підкреслили у прес-центрі.

    Нагадаємо, командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що будуть підвищені вимоги щодо стану військової дисципліни та правопорядку у військових частинах та підрозділах.

    бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Збройні сили України Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ