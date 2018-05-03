Зниклий на Донбасі боєць перейшов на сторону бойовиків
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За даними української розвідки, терористи примушують військового дати публічне інтерв’ю
Один із військовослужбовців Об’єднаних сил, який зник в районі населеного пункту Широкине неподалік Маріуполя, перейшов на непідконтрольну територію.
Про це 3 травня повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що під час з'ясування обставин встановлено, що військовослужбовець самостійно залишив бойову позицію.
«Скориставшись обстрілом сусіднього взводного опорного пункту російсько-терористичними військами, він зник з поля зору товаришів та перетнув лінію зіткнення. Причиною самовільного залишення підрозділу стали борги в декілька десятків тисяч гривень», - заявили у прес-центрі.
За даними розвідки, тепер спецслужби російсько-терористичних військ примушують військовослужбовця дати публічне інтерв’ю – «з метою дискредитації Об’єднаних сил та бригади морської піхоти».
«Командування Об’єднаних сил наголошує на незворотності покарання», - підкреслили у прес-центрі.
Нагадаємо, командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що будуть підвищені вимоги щодо стану військової дисципліни та правопорядку у військових частинах та підрозділах.