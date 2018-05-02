Початок операції Об’єднаних сил: Наєв анонсував підвищення військової дисципліни

Сили Нацполіції та Нацгвардії, за словами командувача, будуть забезпечувати, перш за все, безпеку мирних жителів

З початком операції Об’єднаних сил для забезпечення безпеки мирного населення будуть підвищені вимоги щодо стану військової дисципліни та правопорядку у військових частинах та підрозділах. Про це заявив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв у середу, 2 травня, під час брифінгу в Краматорську з нагоди початку операції



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Сили Нацполіції та Нацгвардії, за словами командувача, будуть забезпечувати, перш за все, безпеку мирних жителів

З початком операції Об’єднаних сил для забезпечення безпеки мирного населення будуть підвищені вимоги щодо стану військової дисципліни та правопорядку у військових частинах та підрозділах. Про це заявив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв у середу, 2 травня, під час брифінгу в Краматорську з нагоди початку операції Об’єднаних сил.

Як повідомляє прес-центр штабу Об’єднаних сил, Наєв зазначив, що сили Національної поліції та Національної гвардії України будуть спрямовувати зусилля на забезпечення, перш за все, безпеки громадян, їх прав і свобод, на протидію злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку.

«Командування Об'єднаними силами забезпечить постійне інформування громадськості про таку діяльність, що забезпечить її прозорість та буде ефективним інструментом проти службових зловживань», - підкреслив він.

За словами командувача, саме повернення верховенства права, чесного суду, поновлення діяльності правоохоронних органів є необхідною умовою для повернення регіону до нормального мирного життя.

Водночас, діяльність СБУ, за словами Наєва, буде зосереджена на недопущенні здійснення терористичних актів в районі проведення операції, виявленні терористичних груп та на інших заходах з охорони закону та інтересів держави.

«Співробітники Служби безпеки за підтримки правоохоронних органів будуть займатися питаннями правової реабілітації осіб, які були вимушені співпрацювати з окупаційною владою, але не були причетні до вбивств, насильства або інших злочинів проти людяності. Кожен з таких випадків розглядатиметься індивідуально», - підкреслив командувач.

Нагадаємо, відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та наказу Верховного Головнокомандувача ЗСУ, з 30 квітня на заміну АТО розпочалася операція Об’єднаних сил.