На Донеччині без води залишилися 11 тисяч осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через негоду сталося відключення електропостачання насосної станції

У населеному пункті Свято-Покровське Бахмутського району Донецької області в результаті негоди без води залишилося 11 тисяч осіб. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 30 липня в селі Свято-Покровське внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося відключення електропостачання насосної станції, яка забезпечує водопостачання близько 11 тис. абонентів.

Проведення ремонтних робіт заплановано протягом дня, 31 липня.

Нагадаємо, станом на ранок середи знеструмленими внаслідок негоди в Україні через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються 53 населених пункти в п'яти областях. Станом на 7:00 31 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 53 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська область - 44, Одеська - 4, Запорізька - 2, Луганська - 2, Київська - 1.

Крім того, у селі Максимівка Вільнянського району Запорізької області через негоду пошкоджено шиферну крівлю школи на площі близько 400 кв. м та дахи 10 приватних житлових будинків.