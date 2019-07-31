На Запоріжжі ураган пошкодив дахи будинків та повалив дерева



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Рятувальники зранку прибрали 30 повалених дерев

У с. Максимівка Вільнянського району Запорізької області через негоду пошкоджено шиферну крівлю школи на площі близько 400 кв. м та дахи 10 приватних житлових будинків.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«30 липня в с. Максимівка Вільнянського району внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) пошкоджено шиферну крівлю школи на площі близько 400 м2, дахи 10 приватних житлових будинків та відбулося падіння дерев», - йдеться у повідомленні.

Жертв та постраждалих немає. Рятувальники прибрали 30 повалених дерев. Для ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучалось 19 чол. о/с та 3 од. техніки. Раніше повідомлялося, що через негоду в Україні без світла залишились 53 населені пункти.

Нагадаємо, що погода в Україні 31 липня буде свіжою і трохи прохолодною, практично у всіх областях буде сухо.

Короткочасні дощі очікуються в західних областях України і подекуди в Дніпропетровській області.