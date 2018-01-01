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    На Донеччині затримали українця, який чергував на блокпості «ДНР»

    Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років
    У Донецькій області правоохоронці затримали українця, який чергував на блокпості так званої «Донецької народної республіки»  («ДНР» ). Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України. Як зазначається, правоохоронці отримали інформацію, що місцевий житель в 2014 році брав участь у діяльності
    • Сьогодні, 02:27
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    Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років

    У Донецькій області правоохоронці затримали українця, який чергував на блокпості так званої «Донецької народної республіки»  («ДНР» ).

    Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України.

    Як зазначається, правоохоронці отримали інформацію, що місцевий житель в 2014 році брав участь у діяльності НЗФ ДНР. Зібравши доказову базу, правоохоронці затримали правопорушника.

    Так, 25-річний мешканець м. Селидове в травні 2014 року за пропозицією свого знайомого вирішив піти «служити»  в ряди бойовиків, за що йому обіцяли платити по 5-7 тисяч гривень.

    «Молодий чоловік разом із товаришем агітував людей вступати в ряди бойовиків, а через кілька днів новобранець вже здійснював перевірку людей та транспорту на блокпості, розташованому в с.Карлівка. Чергували в цивільному одязі, проте з автоматами в руках» , - йдеться у повідомленні.

    Разом з тим, за два тижні він розчарувався в керівництві ДНР та вирішив повернутись додому. Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності» , чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

    Національна поліція України бойовики на Донбасі ДНР Донеччина
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