На Донеччині затримали українця, який чергував на блокпості «ДНР»

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років

У Донецькій області правоохоронці затримали українця, який чергував на блокпості так званої «Донецької народної республіки» («ДНР» ). Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України. Як зазначається, правоохоронці отримали інформацію, що місцевий житель в 2014 році брав участь у діяльності



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Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років

У Донецькій області правоохоронці затримали українця, який чергував на блокпості так званої «Донецької народної республіки» («ДНР» ).

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України.

Як зазначається, правоохоронці отримали інформацію, що місцевий житель в 2014 році брав участь у діяльності НЗФ ДНР. Зібравши доказову базу, правоохоронці затримали правопорушника.

Так, 25-річний мешканець м. Селидове в травні 2014 року за пропозицією свого знайомого вирішив піти «служити» в ряди бойовиків, за що йому обіцяли платити по 5-7 тисяч гривень.

«Молодий чоловік разом із товаришем агітував людей вступати в ряди бойовиків, а через кілька днів новобранець вже здійснював перевірку людей та транспорту на блокпості, розташованому в с.Карлівка. Чергували в цивільному одязі, проте з автоматами в руках» , - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, за два тижні він розчарувався в керівництві ДНР та вирішив повернутись додому. Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності» , чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.