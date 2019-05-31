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    На дорогах України відзавтра запрацюють сезонні обмеження для фур

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    На дорогах України відзавтра запрацюють сезонні обмеження для фур

    Обмеження почнуть діяти з 1 червня

    На дорогах України з 1 червня вводяться сезонні обмеження на рух великовантажного транспорту. Про це повідомляє «Укравтодор» у  Facebook.

    Таким чином, у денний час доби при температурі повітря вище +28 градусів введуть обмеження і заборону на пересування по дорогах загального користування державного значення вантажного транспорту фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн.

    Обмеження не буде поширюватися на транспортні засоби, які здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, тварин і птиці, а також перевезення, пов'язані з запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

    «Для тимчасової стоянки транспортних засобів використовуються понад 900 майданчиків у смугах відводу доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу», - повідомляє «Укравтодор».

    За дотриманням обмежень для вантажного транспорту будуть стежити територіальні підрозділи «Укртрансбезпеки» та відповідні обласні підрозділи Нацполіції.

    «Укравтодор» просить користувачів доріг та перевізників з розумінням поставитися до питання збереження доріг від передчасних руйнувань та дотримуватися умов тимчасових обмежень руху», - йдеться в повідомленні.

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