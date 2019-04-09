Четверо альпіністів розпочнуть сходження у середу, 10 квітня, проте підготовка до експедиції велась ще з 2017 року.

Офіційна висота Евересту складає 8 848 метрів — цю цифру в 1954 встановила експедиція альпіністів. Проте низка вчених вважають, що після потужного землетрусу в 2015 році гора осіла.

«Ми відправляємо команду, тому що після землетрусу виникли питання щодо висоти Евересту», — сказав координатор експедиції з відділу геодезистів Сушил Дангол у коментарі AFP.

За його словами, члени експедицію мають найсучасніше обладнання для точного вимірювання висоти.

«Працювати в цій місцевості буде непросто, але ми впевнені, що місія буде успішною», — заявив Дангол.

Нагадаємо, доступ на гору Еверест частково закрили через сміття.