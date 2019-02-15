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    Доступ на гору Еверест частково закрили через сміття

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    Доступ на гору Еверест частково закрили через сміття

    Відправлятися у базовий табір на висоті 5,2 тисячі метрів і вище зможуть лише альпіністи, які матимуть спеціальні дозволи

    Влада Китаю вирішила частково закрити доступ для туристів до найвищої вершини світу — гори Еверест (Джомолунгма) на невизначений термін. Таке рішення ухвалили для того, щоб прибрати сміття, яке накопичилось у базовому таборі Евересту у Тибеті.

    Відтак, звичайні туристи не зможуть підніматись на гору, їм буде дозволено відвідувати райони навколо монастиря Ронгпо на висоті майже 5 тисяч метрів над рівнем моря.

    Відправлятися у базовий табір на висоті 5,2 тисячі метрів і вище зможуть лише альпіністи, які матимуть спеціальні дозволи. Утім, їх зобов'яжуть прибирати сміття за собою.

    Наголошується, що загальна кількість альпіністів, яким цьогоріч дозволено підніматися на гору з боку Тибету, обмежена до 300 осіб.

    Попередньо рішення про закриття гори ще у січні ухвалила влада Тибетського автономного регіону Китаю. За даними адміністрації регіону, у 2018 році працівники зібрали 8,4 тонни сміття у базовому таборі. У регіонах нижче 5,2 тисячі метрів було зібрано 335 тонн відходів.

    За даними видання, базовий табір у Тибеті, який є не тільки важливим місцем для експедицій, а й популярним туристичним напрямком, у 2015 році відвідали понад 40 тисяч альпіністів та туристів.

    сміття Еверест Twitter
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