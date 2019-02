Доступ на гору Еверест частково закрили через сміття

Відправлятися у базовий табір на висоті 5,2 тисячі метрів і вище зможуть лише альпіністи, які матимуть спеціальні дозволи

Влада Китаю вирішила частково закрити доступ для туристів до найвищої вершини світу — гори Еверест (Джомолунгма) на невизначений термін. Таке рішення ухвалили для того, щоб прибрати сміття, яке накопичилось у базовому таборі Евересту у Тибеті.

Відтак, звичайні туристи не зможуть підніматись на гору, їм буде дозволено відвідувати райони навколо монастиря Ронгпо на висоті майже 5 тисяч метрів над рівнем моря.

Відправлятися у базовий табір на висоті 5,2 тисячі метрів і вище зможуть лише альпіністи, які матимуть спеціальні дозволи. Утім, їх зобов'яжуть прибирати сміття за собою.

Наголошується, що загальна кількість альпіністів, яким цьогоріч дозволено підніматися на гору з боку Тибету, обмежена до 300 осіб.

