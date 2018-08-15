На Філіппінах перекинулась фура з алкоголем, яку миттєво пограбували місцеві та інші водії



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Коробки з пляшками Emperador Brandy розлетілися по всій дорозі

На Філіппінах, у провінції Кесон, натовп місцевих жителів обікрав вантажівку з алкоголем після того, як вона перекинулася.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

«Люди зійшли з розуму. Всі хотіли щось отримати. Бренді коштує дорого, тому деякі брали його, щоб продавати. Інші люди просто хотіли його випити. Мені шкода водія. Аварія не була його помилкою. Я спостерігав за тим, що відбувається, але я не брав жодного напою», - розповів один з очевидців.

Як зазначається, водій вантажівки, щоб уникнути зіткнення із фурою, що їхала на зустріч, круто повернув автомобіль, через що той перекинувся. Коробки з пляшками Emperador Brandy розлетілися по всій дорозі. Після цього десятки водіїв та місцевих жителів, що побачили інцидент, почали розкрадати алкоголь.

За повідомленням місцевої поліції, вантажівка направлялася до сусідньої провінції Біколь.

Інцидент стався у неділю, 12 серпня, і викликав проблеми з трафіком по даному маршруту.

Загальна сума збитків поки невідома, постраждалих та жертв через аварію немає.