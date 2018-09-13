На Філіппіни насувається тайфун Манґхут - найпотужніший у 2018 році



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На шляху тайфуну мешкає близько 10 мільйонів людей

До узбережжя Філіппін наближається найсильніший в 2018 році супертайфун Мангхут. Через попередження про стихійне лихо тисячі жителів країни змушені евакуюватись.

Про це повідомляють метеорологи Severe Weather Europe.

Станом на 12 вересня, пориви вітру Манґхута сягали 290 км/год, а його діаметр – 900 км, що робить його супертайфуном 5 категорії.

За прогнозами, буревій перетне суходіл на півночі острову Лузон 15-16 вересня. На шляху тайфуну мешкає близько 10 мільйонів людей.

Місцева влада попереджає про можливі штормові хвилі висотою до 7 метрів над рівнем моря, а також потужні зливи, які можуть призвести до затоплень і зсувів ґрунту, повідомляє BBC.

Окрім Філіппін, Манґхут загрожує мешканцям південного узбережжя Китаю. Китайського берега він сягне не раніше 16 вересня, місцева влада Гонг-Конгу вже почала масову підготовку до шторму.

Філіппіни потерпають від близько 20 тайфунів та штормів на рік. Метеорологи кажуть, що Манґхут буде найсильнішим в 2018 році.

Найсильнішим зареєстрованим на Філіппінах штормом був супертайфун Хайянь в 2013 році, внаслідок якого понад 5 тисяч людей загинули, а мільйони втратили свої домівки.