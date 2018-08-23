На Гаваї насувається смертельний ураган Лейн



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Востаннє настільки потужний ураган досягав Гавайських островів в 1992 році - ураган Інікі

Національна служба погоди США попередила жителів Гавайських островів про те, що ураган Лейн, який насувається на цей регіон Тихого океану, може стати найпотужнішим за останні 30 років спостережень. Але станом на 23 серпня шторм послабшав до четвертої категорії з п'яти можливих, повідомляє Національний центр США зі стеження за циклонами.

У свою чергу астронавт NASA Річард Арнольд показав, як виглядає стихія з висоти 400 км над Землею. «Ураган Лейн в ранні години поблизу Гаваїв. Екіпаж МКС шле людям там своє Aloha!» - пишуть з орбіти.



Ураган наблизиться до островів 22-25 серпня. Швидкість його постійних вітрів сягає 250 км/год, пориви можуть бути сильнішими. На Гаваях очікуються сильні дощі та грози, які можуть стати причиною повені і зсувів.

Жителям Гаваїв порекомендували запастися «тривожним комплектом» на два тижні. Через це люди буквально змели продукти і предмети першої необхідності з прилавків.