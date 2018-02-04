На гірськолижному курорті в Італії загинуло двоє туристів

Ще одного травмованого лижника рятувальники доставили в лікарню гелікоптером

В Італії на гірськолижному курорті Campo Felice неподалік Риму через сходження лавини загинуло двоє туристів, ще одого було травмовано. Про це повідомляє видання The Local. Зазначено, що травмованого лижника рятувальні служби доставили в лікарню гелікоптером. Як відомо, Campo Felice - невеликий курорт в Апеннінських горах за 120