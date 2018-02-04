На гірськолижному курорті в Італії загинуло двоє туристів
- Сьогодні, 22:29
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Ще одного травмованого лижника рятувальники доставили в лікарню гелікоптером
В Італії на гірськолижному курорті Campo Felice неподалік Риму через сходження лавини загинуло двоє туристів, ще одого було травмовано.
Про це повідомляє видання The Local.
Зазначено, що травмованого лижника рятувальні служби доставили в лікарню гелікоптером.
Як відомо, Campo Felice - невеликий курорт в Апеннінських горах за 120 км від Риму, популярний серед жителів італійської столиці.
Нагадаємо, попередження про лавинну небезпеку розповсюдила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За даними УкрГідрометцентру, 3-4 лютого, у зв'язку з хуртовинами, у горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Крім того, 3- 4 лютого у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).