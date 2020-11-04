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    На хабарі попався голова Чернігівської райдержадміністрації

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    Наразі відбуваються обшуки за місцем роботи та проживання посадовця - На хабарі попався голова Чернігівської райдержадміністрації
    Наразі відбуваються обшуки за місцем роботи та проживання посадовця

    Посадовець вимагав $10 тисяч у місцевого мешканця за видачу розпорядження на розроблення детального плану території

    Служба безпеки України затримала на хабарі голову Чернігівської районної державної адміністрації. Про це повідомляється на сайті СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що посадовець, який також є депутатом Чернігівської обласної ради, вимагав $10 тисяч у місцевого мешканця. «У таку суму він оцінив видачу розпорядження на розроблення детального плану території та погодження зміни цільового призначення земельних ділянок площею 6 гектарів у Чернігівській області», – йдеться у повідомленні.

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    Правоохоронці затримали голову райдержадміністрації, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

    Наразі відбуваються обшуки за місцем роботи та проживання фігуранта.

    У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупції затриманого.

    СБУ хабар Чернігівщина
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