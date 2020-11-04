Вищий антикорупційний суд дозволив зняти з депутата Юрченка електронний браслет

Олександр Юрченко стверджує, що справа проти нього сфабрикована

Суд продовжив Юрченку запобіжний захід ще на два місяці

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення зняти електронний браслет з колишнього «слуги народу» депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють у спробі отримати хабар. Про це повідомили на сайті ВАКС.

Таке рішення ухвалили на засіданні суду 3 листопада. Водночас суд продовжив Юрченку запобіжний захід ще на два місяці ㅡ до 3 січня 2021 року, тому він і надалі не може залишати Київ без дозволу детектива, прокурора або суду.

Сам же депутат заявив у Facebook, що справа проти нього є «сфабрикованою» і пообіцяв боротися й надалі.

«Сфабрикована проти мене провокація, яка мала на меті лише дискредитувати моє ім’я й унеможливити мою боротьбу проти корупції та за екологічну безпеку, продовжує розвалюватися!» ㅡ написав депутат.

Нагадаємо, 15 вересня суд арештував помічника нардепа Юрченка. Він не визнає провину.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що оголосить про підозру нардепу Юрченку, за умови, якщо «буде достатньо підстав».

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка.

Помічник нардепа начебто взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами.

Повідомлялося, що Юрченко добровільно напише заяву на вихід з фракції «Слуга народу» у зв'язку зі скандалом, пов'язаним з його помічником.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що Юрченко повинен скласти повноваження.

Крім того, 25 вересня, за депутата Юрченка внесли заставу і він вийшов із СІЗО.