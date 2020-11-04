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    У Києві викрили канал збуту фальшивих доларів: у злочині можуть фігурувати правоохоронці

    • Розсилка
    Затримували злочинців співробітники СБУ - У Києві викрили канал збуту фальшивих доларів: у злочині можуть фігурувати правоохоронці
    Затримували злочинців співробітники СБУ
    Фото: Київська міська прокуратура

    Злочинці поставляли та збували підроблені стодоларові банкноти

    Столичні правоохоронці затримали двох осіб на спробі збуту підробленої іноземної валюти в особливо великих розмірах.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Так, до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що на території столичного регіону діє злочинна група, яка поставляє та збуває підроблені грошові знаки, зокрема стодоларові банкноти нового та старого зразків.

    У ході досудового розслідування правоохоронцями проведено оперативну закупку підробленої іноземної валюти та затримано двох осіб безпосередньо при спробі збуту 50 тис. підроблених американських доларів. Ще 10 тис. доларів з ознаками підробки виявили під час обшуку автомобіля затриманих.

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    У Києві викрили канал збуту фальшивих доларів: у злочині можуть фігурувати правоохоронці
    У Києві викрили канал збуту фальшивих доларів: у злочині можуть фігурувати правоохоронці
    У Києві викрили канал збуту фальшивих доларів: у злочині можуть фігурувати правоохоронці

    Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжних заходів. Перевіряється причетність до злочину працівників правоохоронних органів.

    Заходи з викриття правопорушення проводилися спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у Києві, та Головним управлінням СБУ в Києві та Київської області.

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