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    Події в Україні

    Нещасний випадок стався у Черкасах: чоловік втопився, рятуючи сина

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    <p>Чоловік втопився, рятуючи сина</p> - Нещасний випадок стався у Черкасах: чоловік втопився, рятуючи сина

    Чоловік втопився, рятуючи сина

    Чоловік зі своїм семирічним сином каталися на катамарані

    В Черкасах загинув 34-річний чоловік, який під час катання на катамарані  врятував свого 7-річного сина. Трагедія сталася ввечері в середу, 24 червня, в районі пляжу «Живчик» на Дніпрі.

    Про це повідомила прессекретарка Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок у Фейсбуці.

    Згідно з повідомленням,  34-річний чоловік зі своїм семирічним сином каталися на катамарані. Батько стрибнув у воду, поштовхом води від стрибка дитину також скинуло в річку. Батько поспішив на допомогу до сина. Чоловік тримав дитину на воді, поки з берега до нього не кинулися на допомогу.

    Дитину врятували, проте батько зник. Його пізніше виявили водолази, проте врятувати життя чоловіка не вдалося. Хлопчика  доставили в Черкаську міську дитячу лікарню.

    Нагадаємо, раніше повідомляли, що у районному центрі Іваничі Волинської області в місцевому ставку потонув маленький хлопчик, упавши в воду з необережності.

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