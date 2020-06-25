Нещасний випадок стався у Черкасах: чоловік втопився, рятуючи сина



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Чоловік втопився, рятуючи сина

Чоловік зі своїм семирічним сином каталися на катамарані

В Черкасах загинув 34-річний чоловік, який під час катання на катамарані врятував свого 7-річного сина. Трагедія сталася ввечері в середу, 24 червня, в районі пляжу «Живчик» на Дніпрі.

Про це повідомила прессекретарка Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок у Фейсбуці.

Згідно з повідомленням, 34-річний чоловік зі своїм семирічним сином каталися на катамарані. Батько стрибнув у воду, поштовхом води від стрибка дитину також скинуло в річку. Батько поспішив на допомогу до сина. Чоловік тримав дитину на воді, поки з берега до нього не кинулися на допомогу.

Дитину врятували, проте батько зник. Його пізніше виявили водолази, проте врятувати життя чоловіка не вдалося. Хлопчика доставили в Черкаську міську дитячу лікарню.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що у районному центрі Іваничі Волинської області в місцевому ставку потонув маленький хлопчик, упавши в воду з необережності.