Водій таксі Bolt влаштував серйозну ДТП у центрі Києва (відео)
У ДТП потрапили три автомобілі
Фото: скріншот відео
Травми отримав водій таксі
У вівторок, 4 серпня, на вулиці Антоновича у Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участю трьох автомобілів.
Відео моменту ДТП оприлюднила Патрульна поліція Києва.
Водій вантажного автомобіля протаранив автівку Renault служби таксі Bolt, що раптово звернула з крайньої правої смуги руху на третю. В результаті удару таксі врізалося у ще один легковий автомобіль.
Внаслідок ДТП травмувався водій таксі, повідомляє Патрульна поліція Києва.
Слідчі з'ясовують обставини ДТП.
Нагадаємо, 3 серпня на трасі Крюковщина-Тарасівка Київської області сталася ДТП, у результаті якої загинула одна людина, четверо отримали поранення.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП.