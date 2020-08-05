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    Водій таксі Bolt влаштував серйозну ДТП у центрі Києва (відео)

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    У ДТП потрапили три автомобілі - Водій таксі Bolt влаштував серйозну ДТП у центрі Києва (відео)
    У ДТП потрапили три автомобілі
    Фото: скріншот відео

    Травми отримав водій таксі

    У вівторок, 4 серпня, на вулиці Антоновича у Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участю трьох автомобілів.

    Відео моменту ДТП оприлюднила Патрульна поліція Києва.

    Водій вантажного автомобіля протаранив автівку Renault служби таксі Bolt, що раптово звернула з крайньої правої смуги руху на третю. В результаті удару таксі врізалося у ще один легковий автомобіль.

    Внаслідок ДТП травмувався водій таксі, повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Слідчі з'ясовують обставини ДТП.

    Нагадаємо, 3 серпня на трасі Крюковщина-Тарасівка Київської області сталася ДТП, у результаті якої загинула одна людина, четверо отримали поранення.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП.

     

     

    Національна поліція України таксі ДТП Київ водій автомобіль
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